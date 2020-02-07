Врач рассказал о состоянии выжившего при крушении вертолета в Татарстане

Вместе с депутатом-мультимиллионером Айратом Хайруллиным в потерпевшем крушение вертолете находились еще двое людей. Жизни одного из них ничего не угрожает, несмотря на тяжелое состояние.

Первый заместитель главного врача РКБ Марсель Миннуллин рассказал «360», что один из поступивших после аварии находится в тяжелом состоянии, но оно стабильно.

«Работает бригада врачей по постановке диагнозов, проводятся все необходимые мероприятия, угрозы жизни данного пациента нет. Он в сознании. Находится в противошоковом реанимационном зале», — заявил врач, отказавшись назвать имя пострадавшего.

Ранее Минздрав Татарстана сообщил, что пилот и пассажир, летевшие в упавшем на лед Камы частном вертолете Bell 407, доставлены в травмацентр РКБ и Лаишевскую ЦРБ. Последний после стабилизации состояния, он также пострадал от переохлаждения, будет переведен в РКБ.

Депутат Госудмы Айрат Хайруллин погиб, его тело спасатели сейчас пытаются извлечь из вертолета.