Врач рассказал о состоянии выжившего при крушении вертолета в Татарстане
Первый заместитель главного врача РКБ Марсель Миннуллин рассказал «360», что один из поступивших после аварии находится в тяжелом состоянии, но оно стабильно.
«Работает бригада врачей по постановке диагнозов, проводятся все необходимые мероприятия, угрозы жизни данного пациента нет. Он в сознании. Находится в противошоковом реанимационном зале», — заявил врач, отказавшись назвать имя пострадавшего.
Ранее Минздрав Татарстана сообщил, что пилот и пассажир, летевшие в упавшем на лед Камы частном вертолете Bell 407, доставлены в травмацентр РКБ и Лаишевскую ЦРБ. Последний после стабилизации состояния, он также пострадал от переохлаждения, будет переведен в РКБ.
Депутат Госудмы Айрат Хайруллин погиб, его тело спасатели сейчас пытаются извлечь из вертолета.