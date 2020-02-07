Следователи назвали основные версии крушения вертолета депутата-мультимиллионера

Следователи назвали три основные версии крушения вертолета депутата Айрата Хайруллина в Татарстане. Происшествие расследуют в рамках уголовного дела.

«Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия», — сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Также следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло смерть человека.

Частный вертолет, на котором летел Айрат Хайруллин, направлялся из Левашево в Матюшино. С радаров он пропал около 16:21 по московскому времени. Вместе с депутатом на борту находились еще два человека — пилот и пассажир.

Вертолет упал на лед Камы. Пилота и помощника депутата доставили в больницу. Жизни одного из них ничего не угрожает, несмотря на тяжелое состояние, рассказал «360» первый заместитель главного врача РКБ Марсель Миннуллин.

Тело Хайрулина пока не смогли увезти с места аварии. Его придавило вертолетом. Сейчас на месте происшествия продолжают работать спасатели.

Айрат Хайруллин состоял в «Единой России». Депутатом он стал в 2003 году. В нижней палате парламента он был первым заместителем председателя комитета по аграрным вопросам. До политической карьеры занимался бизнесом. В 2018 году его доход составил 159 миллионов рублей — таким образом Хайруллин стал самым богатым депутатом Госдумы от Татарстана.