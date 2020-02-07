Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении частного вертолета в Казани. Два человека, которые были с ним на борту, сейчас в тяжелом состоянии.

О гибели Хайруллина со ссылкой на источники в Госдуме сообщили ТАСС и РИА «Новости». «По предварительной информации, Хайруллин погиб, два других человека, находившихся на борту вертолета, сейчас доставляются в больницу в крайне тяжелом состоянии», — сказал собеседник ТАСС. В МЧС подтвердили, что один человек погиб, но его имя не назвали.

Официально подтвердить гибель депутата удалось изданию «Бизнес Onine». В национальном союзе производителей молока «Союзмолоко», президентом которого являлся Хайруллин, заявили, что погибший при крушении вертолета — именно депутат. «Нам подтвердили в правительстве Татарстана», — рассказали в пресс-службе Союзмолока.

О крушении вертолета Bell 406 стало известно вечером 7 февраля. Он разбился в районе города Лаишево в Татарстане. Вскоре после падения стало известно, что на борту есть выжившие.

Вертолет депутата Хайруллина упал на лед Камы. По данным Mash, выживших после крушения пилота и помощника депутата доставили на берег на специальном транспорте на воздушной подушке. Оба они без сознания. Их передали медикам.

Тело депутата Хайруллина пока достать не смогли, пишет Mash. Его зажало вертолетом. Из основных повреждений летательного аппарата — хвост и винт. На место крушения выехали следователи и криминалисты Приволжского Следственного управления на транспорте.

Айрат Хайруллин состоял в «Единой России». Депутатом он стал в 2003 году. В нижней палате парламента он был первым заместителем председателя комитета по аграрным вопросам.

До политической карьеры занимался бизнесом. В частности, возглавлял молочный завод «Эдельвейс-М» и основал кондитерскую фабрику «Регина». В 1995 году он выиграл выборы в Городской совет Казани, а через четыре года стал депутатом парламента Татарстана.