Появилось видео с места крушения вертолета депутата-мультимиллионера

Частный вертолет Bell 406 упал в районе города Лаишево. В результате крушения погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Тем временем в Сети появилось первое видео с рухнувшим вертолетом.

По данным регионального МЧС, на месте крушения вертолета сейчас работают 47 человек. Видно, что добраться до места происшествия им помогла специальная техника.

Частный вертолет, на котором летел Айрат Хайруллин, направлялся из Левашево в Матюшино. С радаров он пропал около 16:21 мск. по предварительной версии происшествие случилось из-за плохой погоды. На борту вертолета, помимо депутата, находились еще два человека — пилот и пассажир.

Воздушное судно упало на лед Камы. Пилота и помощника депутата доставили в больницу. В Минздраве Татарстана сообщили «360», что пока оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Один из них получил переохлаждение.

Тело депутата пока не смогли увезти с места крушения. Его придавило вертолетом.

Айрат Хайруллин состоял в «Единой России». Депутатом он стал в 2003 году. В нижней палате парламента он был первым заместителем председателя комитета по аграрным вопросам. До политической карьеры занимался бизнесом. В 2018 году его доход составил 159 миллионов рублей — таким образом Хайруллин стал самым богатым депутатом Госдумы от Татарстана.