«Спасатель на себе нас вынес»: пострадавшая при взрыве газа в Ступине рассказала Воробьеву о ЧП

Госпитализированная после взрыва газа в пятиэтажном доме в Ступине женщина рассказала губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о своем состоянии и обстоятельствах ЧП.

«По сравнению с другими, я думаю, чувствую себя получше. В квартире все плитами придавило. С трудом я выбиралась, с большим трудом. Пожар был. Мы боялись, что сгорим. Рядом девушка свалилась с пятого этажа. И был пожар. Вот мы с ней как-то выбирались», — рассказала женщина.

Она сообщила, что прибывшие к дому оперативные службы быстро ликвидировали возгорание и помогли им покинуть постройку.

«Спасатель на себе нас — и ее, и меня — вынес. Спас. Они молодцы, конечно», — продолжила она.

Воробьев ответил пострадавшей, что дом будет восстановлен.

«Все восстановим, не переживайте. Сейчас подъезды, которые справа и слева, — там жить можно. Будем восстанавливать, а пока предоставим жилье. Там все будет сделано на должном уровне», — заявил он.

Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин рассказал, что в доме установят специальный комплекс «Струна», который отследит суточные колебания здания. После проверки примут решение о его дальнейшей эксплуатации.