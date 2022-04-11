Проверка дома в Ступине комплексом «Струна» займет сутки
Хромушин: пострадавший от взрыва газа дом в Ступине проверят комплексом «Струна»
Жильцы пострадавшего от взрыва газа дома в Ступине чуть позже смогут зайти в квартиры за вещами и документами — после разбора завалов спасателями. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
Он пояснил, что сейчас входить в здание опасно, поскольку там нависают плиты. Из-за этого есть большие риски.
Как только разберут завалы, совместно со спасателями вы пройдете по квартирам — заберете ценные вещи и документы
Евгений Хромушин.
После этого в доме на сутки установят комплекс «Струна», при помощи которого специалисты проверят колебания здания.
«На сутки установят комплекс „Струна“, который в течение суток измеряет колебания здания и принимает решение о его дальнейшей эксплуатации: возможна она или невозможна», — пояснил вице-губернатор.
Хромушин добавил, что сегодня в квартиры вернутся жильцы трех подъездов.
«Сейчас проведем обследование и будем восстанавливать. По времени, я думаю, это шесть месяцев, потому что дом не очень высокий», — отметил вице-губернатор.
Он отметил, что всего в доме пять подъездов. На время проверки жителей разместят в гостинице, которая находится рядом — буквально в 100 метрах. Там их обеспечат питанием и всеми удобствами.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что по предварительным данным к взрыву привела утечка газа. Но окончательные причины детонации установит следствие.