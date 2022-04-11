Газовики не могли попасть в большинство квартир, пострадавших при взрыве в Ступине

Газовые службы Московской области не смогли попасть с проверкой в большинство квартир, пострадавших при взрыве в Ступине. Об этом главе региона Андрею Воробьеву доложил вице-губернатор Евгений Хромушин.

По его данным, из четырех квартир, которые больше всего пострадали от взрыва газа, в три сотрудники газовых служб не могли попасть для проверок.

«Есть акты, все бумаги лежат. То есть люди не пускают в квартиры газовые службы. Причем жители дома говорят, что по три-четыре раза приходили, уже даже измучили», — сказал он.

Вице-губернатор добавил, что при капитальном ремонте домов в 100% случаев устанавливаются сигнализаторы с отсекателем (приспособление, которое автоматически перекрывает подачу газа). Такие датчики должны предупреждать о неисправности оборудования. Но не все жители немуниципальных квартир хотят ставить такое оборудование, рассказал вице-губернатор.

«Ну вот здесь немуниципальные квартиры. По муниципальным квартирам мы ставим за наши деньги, за муниципальные и региональные. А по частным мы жителям предлагаем — не все соглашаются», — сказал Хромушин.