Губернатор Подмосковья рассказал жителям дома в Ступине о мерах поддержки после взрыва

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прибыл в Ступино, где в одном из пятиэтажных домов сегодня утром произошел взрыв бытового газа. Глава региона поставил задачу максимально поддержать жильцов этого дома. Сейчас спасатели продолжают работы, разбирают завалы. Правоохранители устанавливают причины произошедшего.

«Приехал, чтобы разобраться в ситуации, поддержать вас. Произошла у нас трагедия, к сожалению, не первая. Наша задача максимально уделить внимание, позаботиться о тех, кто живет в подъездах, которые пострадали. Спасатели работают, есть инструмент, которым сейчас делают все замеры, мы убедимся, что дом не является аварийным. Но вместе с тем это займет какое-то время», — сказал Воробьев, обращаясь к эвакуированным жильцам

Губернатор добавил, что сегодня будет проведено заседание оперативного штаба, о его решениях жителей обязательно проинформируют.

Источник фото: телеканал «360»

«Все что касается размещения за текущий период обеспечим. Так понимаю, в ряд подъездов уже сегодня можно будет попасть и это не будет проблемой. <…> Я не буду за спасателей говорить, к концу дня будет ясность. Дом большой, шесть подъездов, с большой долей вероятности спасатели говорят, что сегодня в дом можно будет зайти», — добавил он.

Источник фото: телеканал «360»

Воробьев обратил внимание, что жертвами взрыва сегодня стали два человека. Сегодня он навестил в госпитале отца погибшего 12-ребенка.

«Сейчас поеду в госпиталь, навещу отца погибшей девочки. С мамой сейчас разговаривали. Я здесь, чтобы сказать: мы с вами. Все ответы на вопросы будут предоставлены», — подчеркнул глава Подмосковья.