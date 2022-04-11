Мужчина и 12-летний ребенок погибли при взрыве в Ступине

Жертвами взрыва газа в Ступине стал 12-летний ребенок и мужчина 1961 года рождения. Травмы разной степени тяжести получили пять жильцов.

В распоряжение «360» попал список пострадавших. Среди них:

1. мужчина, 1977 года рождения;

2. женщина, 1963 года рождения;

3. женщина, 1988 года рождения;

4. мужчина, 1966 года рождения;

5. мужчина, 1986 года рождения.

После взрыва оказались полностью разрушены четыре квартиры. В одной из них жили два взрослых и два ребенка — пяти и 10 лет.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты, а также сотрудники экстренных служб. «360» следит за главными событиям онлайн.