11 апреля 2022, 11:12
Мужчина и 12-летний ребенок погибли при взрыве в Ступине
Жертвами взрыва газа в Ступине стал 12-летний ребенок и мужчина 1961 года рождения. Травмы разной степени тяжести получили пять жильцов.
В распоряжение «360» попал список пострадавших. Среди них:
1. мужчина, 1977 года рождения;
2. женщина, 1963 года рождения;
3. женщина, 1988 года рождения;
4. мужчина, 1966 года рождения;
5. мужчина, 1986 года рождения.
После взрыва оказались полностью разрушены четыре квартиры. В одной из них жили два взрослых и два ребенка — пяти и 10 лет.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты, а также сотрудники экстренных служб. «360» следит за главными событиям онлайн.