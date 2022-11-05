Спас случай. Хозяйка сгоревшего цветочного магазина у кафе «Полигон» могла стать жертвой пожара | 360°

Происшествия 05 ноября 2022, 20:36 Спас случай. Хозяйка сгоревшего цветочного магазина у кафе «Полигон» могла стать жертвой пожара Владелица цветочного магазина у костромского кафе: меня мама спасла от смерти Пресс-служба МЧС

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Владелица сгоревшего цветочного магазина рядом с кафе «Полигон» сама могла погибнуть во время пожара, но ее спасла судьба. Об этом она рассказала в интервью Telegram-каналу Shot.

Женщина приехала на место происшествия. Она призналась, что плакала вместе с другими людьми. По ее словам, причиной слез был не сгоревший бизнес, а погибшие люди.

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«Одна компания говорит: „У нас четыре человека не вышли“. Другая компания: „У нас два человека не вышло“. Они настолько были в шоке, что они даже не понимали. Я говорю: „Соболезную“. Она: „Так они выйдут“» — воскликнула владелица, понимая, что люди пребывали в шоке.

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Женщина призналась, что ее трясло от осознания случившегося. Многие соболезновали ей из-за бизнеса, однако она заявила, что миллионы на тот свет не заберет. Она потеряла прибыльное дело, но радовалась, что осталась живой и будет жить дальше. Хозяйка сгоревшего цветочного две недели назад собиралась переехать жить в помещение магазина, в котором она оборудовала комнату.

«Меня мама спасла, у меня фотография сегодня упала. Сегодня Родительская суббота, у меня год назад мама умерла. Я вообще, я реально хожу и улыбаюсь, радуюсь, потому что реально я бы там была. Никто бы обо мне не знал», — заключила женщина.

Пожар произошел в ночном клубе «Полигон» в ночь на 5 ноября. Предварительно, один из посетителей во время потасовки выстрелил из ракетницы, после чего в помещении вспыхнул огонь. Подозреваемого задержали, он признал свою вину. Очевидец случившегося заверил, что выстрел произошел случайно — из-за того, что молодого человека толкнули.

Спасатели эвакуировали 250 человек, жертвами возгорания стали 13 посетителей кафе. В Костромской области 7 ноября объявили траур по погибшим во время пожара.