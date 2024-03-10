Происшествия 10 марта 2024, 08:04 Сотрудники хлебозавода в Горловке пострадали из-за удара беспилотника ВСУ Мэр Приходько: из-за удара БПЛА в Горловке ранило работников хлебозавода РИА «Новости»

Читать 360tv в

ВСУ атаковали Горловку с помощью беспилотника, в результате удара пострадали работники завода «Никитовский хлеб». Об этом заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Ранения получили сотрудники комбината „Никитовский хлеб“», — указал он.

Реклама

Глава города также призвал жителей Горловки быть предельно осторожными из-за возможных обстрелов со стороны украинских боевиков.

В ночь на 10 марта системы противовоздушной обороны сбили над территорией Белгородской области два беспилотника самолетного типа. Еще два украинских дрона военные уничтожили над регионом утром.

Ранее массовую атаку БПЛА зафиксировали в Ростовской области. Над ней ликвидировали 41 беспилотник ВСУ. Из-за действий украинских боевиков пострадал один сотрудник МЧС, который работал с фрагментами рухнувшего дрона — его ранило в время устранения последствий атаки БПЛА.