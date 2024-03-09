Важное 09 марта 2024, 04:41 Сотрудник МЧС получил ранение после атаки БПЛА в Ростовской области РИА «Новости»

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Один человек пострадал после атаки беспилотников на Ростовскую область в ночь на 9 марта. Об этом заявил глава региона Василий Голубев в Telegram-канале.

По его словам, на место падения обломков после работы сил ПВО оперативно прибыли сотрудники МЧС. Во время устранения последствий случившегося, один из них пострадал. Его отправили в местную больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

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За ночь Ростовскую область атаковали дважды. Сначала военные уничтожили рой вражеских беспилотников над Таганрогом. Спустя некоторое время дроны полетели на Морозовск.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что обломки украинского дрона упали на крышу поликлиники в Курске, 22 квадратных метра получили повреждения. После случившегося никто не пострадал, однако больных из реанимации эвакуировали в больницы города, персонал и других пациентов — в безопасное место