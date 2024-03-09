09 марта 2024, 07:18
Почти 50 беспилотников ВСУ уничтожили за ночь над четырьмя регионами России
Минобороны: ПВО за ночь уничтожила 41 БПЛА ВСУ над Ростовской областью
Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 9 марта перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны. Больше всего дронов — 41 — было ликвидировано в Ростовской области.
Над Волгоградской областью уничтожили три дрона, над Курской — два, над Белгородской — один.
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После одной из ночных атак Ростовской области пострадал один человек — сотрудник МЧС, устранявший последствия происшествия. Он попал в больницу, угрозы его жизни нет.
В Курске обломки дрона рухнули на крышу поликлиники. Часть кровли оказалась повреждена. Из-за угрозы взрыва пациентов реанимации эвакуировали в другие медицинские учреждения города на машинах скорой помощи и санитарной авиацией. Персонал и других пациентов отправили в безопасное место.
По данным Минобороны, за неделю со 2 по 8 марта средства противовоздушной обороны и авиация сбили 796 беспилотников ВСУ.
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