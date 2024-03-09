Важное 09 марта 2024, 07:18 Почти 50 беспилотников ВСУ уничтожили за ночь над четырьмя регионами России Минобороны: ПВО за ночь уничтожила 41 БПЛА ВСУ над Ростовской областью Ali Hashisho/XinHua/globallookpress

Читать 360tv в

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 9 марта перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны. Больше всего дронов — 41 — было ликвидировано в Ростовской области.

Над Волгоградской областью уничтожили три дрона, над Курской — два, над Белгородской — один.

Реклама

После одной из ночных атак Ростовской области пострадал один человек — сотрудник МЧС, устранявший последствия происшествия. Он попал в больницу, угрозы его жизни нет.

В Курске обломки дрона рухнули на крышу поликлиники. Часть кровли оказалась повреждена. Из-за угрозы взрыва пациентов реанимации эвакуировали в другие медицинские учреждения города на машинах скорой помощи и санитарной авиацией. Персонал и других пациентов отправили в безопасное место.

По данным Минобороны, за неделю со 2 по 8 марта средства противовоздушной обороны и авиация сбили 796 беспилотников ВСУ.