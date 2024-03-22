Важное 22 марта 2024, 22:16 Собянин отменил в Москве все массовые мероприятия в ближайшие выходные Собянин принял решение отменить массовые мероприятия из-за теракта РИА «Новости»

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Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился отменить в эти выходные в Москве все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Прошу с пониманием отнестись к этой мере», — подчеркнул он.

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Собянин дал распоряжение оказать всю необходимую помощь пострадавшим во время случившегося в Crocus City Hall, а также выразил соболезнования близким погибших.

Вечером 22 марта стало известно о стрельбе в Crocus City Hall на концерте группы «Пикник». После этого в здании начался пожар, произошло обрушение кровли. По предварительным данным, жертвами случившегося стали более 10 человек, еще около 50 получили ранения. Люди бежали в панике с места ЧП.