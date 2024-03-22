Происшествия 22 марта 2024, 21:42 Собянин поручил оказать помощь пострадавшим в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать всю необходимую помощь пострадавшим во время случившегося в Crocus City Hall. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня в ТЦ „Крокус-Сити“ произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося», — подчеркнул он.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на место ЧП в Crocus City Hall. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале. На месте происшествия в Crocus City Hall делается все для спасения людей, заявил Воробьев. Работает СОБР. Около здания более 70 бригад скорой помощи, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим.

Вечером 22 марта стало известно о стрельбе в Crocus City Hall на концерте группы «Пикник». После этого в здании начался пожар, произошло обрушение кровли. По предварительным данным, жертвами случившегося стали более 10 человек, еще около 50 получили ранения. Люди бежали в панике с места случившегося.