СМИ раскрыли подробности подрыва автомобиля Дарьи Дугиной

Преступники заложили взрывчатое вещество в машину политолога Дарьи Дугиной рядом с бензиновыми трубками под местом водителя. Об этом написал РЕН ТВ со ссылкой на близкий к следствию источник.

По предварительным данным, взрыв произошел после дистанционного подрыва по звонку. Источник уточнил, что совершившие подрыв автомобиля следили за его перемещением, но пока не известно, каким образом.

О подрыве автомобиля Дугиной стало известно вечером в субботу, происшествие произошло в населенном пункте Большие Вяземы. Салон автомобиля загорелся, девушка погибла на месте.

Появились разные версии причин трагедии. Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала проверить причастность к убийству украинские спецслужбы, эту вероятность опроверг советник главы президента Михаил Подоляк.

Политолог Сергей Марков предположил, что основной целью преступников был отец погибшей, известный общественный деятель Александр Дугин.

Ранее в Сети появились кадры обгоревшей машины Дугиной, эвакуатор поднял ее из-за обочины.