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    21 августа 2022, 18:24

    СМИ раскрыли подробности подрыва автомобиля Дарьи Дугиной

    РЕН ТВ: бомбу в машине Дарьи Дугиной взорвали дистанционно

    Максим Зинкин

    Преступники заложили взрывчатое вещество в машину политолога Дарьи Дугиной рядом с бензиновыми трубками под местом водителя. Об этом написал РЕН ТВ со ссылкой на близкий к следствию источник.

    По предварительным данным, взрыв произошел после дистанционного подрыва по звонку. Источник уточнил, что совершившие подрыв автомобиля следили за его перемещением, но пока не известно, каким образом.

    О подрыве автомобиля Дугиной стало известно вечером в субботу, происшествие произошло в населенном пункте Большие Вяземы. Салон автомобиля загорелся, девушка погибла на месте.

    Появились разные версии причин трагедии. Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала проверить причастность к убийству украинские спецслужбы, эту вероятность опроверг советник главы президента Михаил Подоляк.

    Политолог Сергей Марков предположил, что основной целью преступников был отец погибшей, известный общественный деятель Александр Дугин.

    Ранее в Сети появились кадры обгоревшей машины Дугиной, эвакуатор поднял ее из-за обочины.