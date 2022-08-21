Эвакуацию взорванной машины Дарьи Дугиной показали на видео

Автомобиль, в котором погибла политолог и журналистка Дарья Дугина, вытащили из кювета в районе поселка Большие Вяземы. Об этом написал RT.

На кадрах видно, как эвакуатор достает автомобиль из-за обочины. Салон машины полностью выгорел. По предварительной информации, в автомобиль девушки заложили взрывчатку, которая разорвалась с помощью дистанционного взрывателя.

О взрыве автомобиля Дугиной стало известно вечером в субботу, девушка погибла на месте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Публицист Сергей Марков заявил «360», что к происшествию могут быть причастны украинские спецслужбы. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова призвала правоохранительные органы проверить эту версию.

Также политолог Владимир Корнилов обратил внимание на восторженный фон в украинских СМИ в ответ на известие о гибели Дугиной. Он отметил, что страна официально вряд ли возьмет на себя ответственность за произошедшее.

Позднее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что его страна непричастна к трагедии.