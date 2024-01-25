Происшествия 25 января 2024, 14:04 СК опроверг сообщения о задержании работника Wildberries за поджог склада Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Следственный комитет не подтвердил информацию о задержании сотрудника компании Wildberries за поджог склада в Шушарах в Пушкинском районе Петербурга. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Ведомство также опровергло сообщения о подозреваемых по уголовному делу.

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«Никто не задержан. Подозреваемых нет», — указали в пресс-службе СК.

В Сети распространились новости о задержании подозреваемого — одного из сотрудников Wildberries. Мужчина признался, что пошутил о поджоге, потому что его зарплата оказалась маленькой из-за штрафов. RT информировал, что задержание прошло в Санкт-Петербурге, но официально эту информацию не подтвердили.

Пожар на складе маркетплейса в Шушарах разгорелся 13 января. СК после происшествия возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в сфере пожарной безопасности.

По данным Всероссийского союза страховщиков, примерная сумма имущественного ущерба может составлять более 10 миллиардов рублей. Компания до пожара застраховала весь товар, который находился в сгоревшем здании.