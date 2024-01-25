Криминал 25 января 2024, 12:29 СК задержал признавшегося в поджоге склада Wildberries в Шушарах RT: СК задержал сотрудника Wildberries, признавшегося в поджоге склада в Шушарах РИА «Новости»

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Сотрудники Следственного комитета России задержали сотрудника Wildberries, который сознался в поджоге склада в Шушарах. Об этом сообщил RT со ссылкой на собственный источник.

По его данным, задержание прошло в Санкт-Петербурге. Других подробностей пока нет. Официальная информация не поступала.

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Серьезный пожар на складе маркетплейса в Шушарах случился 13 января. Открытое горение ликвидировали только на следующий день. Никто не пострадал — людей своевременно эвакуировали. Ущерб от происшествия оценили в 10-11 миллиардов рублей. Вечером в день пожара один из сотрудников склада внезапно признался в поджоге в рабочем чате. Оказалось, он еще в конце декабря предупреждал коллег что «склад скоро будет гореть», но никто не воспринял его всерьез, теперь же сотрудник заявил: «Я обещал — я сделал». Причин своего поступка он не пояснил и поспешил удалить аккаунт. Коллеги передали информацию правоохранителям.

Следственный комитет возбудил по факту пожара уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в сфере пожарной безопасности. Виновным грозит до четырех лет лишения свободы.