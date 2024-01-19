Происшествия 19 января 2024, 02:35 Wildberries не застраховал сгоревший склад в Шушарах РБК: сгоревший склад Wildberries не был застрахован РИА «Новости»

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Склад Wildberries в Шушарах, на котором 13 января произошел пожар, не был застрахован. Об этом написало РБК со ссылкой на свои источники на страховом рынке.

«Компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных страховых компаний незадолго до пожара, но до подписания дело так и не дошло», — сообщил собеседник издания.

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Второй источник уточнил, что компания застраховала товар на складе, но не само здание. В Wildberries РБК подтвердили, что сгоревший товар был застрахован.

Ранее стало известно, что один из сотрудников сгоревшего склада взял на себя вину за поджог. Мужчина еще в декабре предупреждал коллег о скором пожаре, но никто не воспринял его слова всерьез. После ЧП он написал в рабочем чате: «Я обещал — я сделал», — и перестал выходить на связь. Работники склада передали эту информацию полиции.

Крупный пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел 13 января. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение только на следующий день. Все сотрудники успели эвакуироваться.