Криминал 14 января 2024, 15:22 Дело о злоупотреблении полномочиями возбудили после пожара на складе Wildberries СК возбудил дело о халатности после пожара на складе Wildberries в Петербурге РИА «Новости»

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По факту пожара на складе Wildberries в петербургском поселке Шушары возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочий. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, пожар с обрушением здания произошел в результате злоупотребления полномочиями «неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции» в сфере пожарной безопасности на складе. Сотрудники СК осматривают место происшествия и выясняют все обстоятельства возгорания.

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Максимальная санкция за злоупотребление полномочиями (часть 1 статьи 201 УК РФ) — лишение свободы на четыре года.

Склад Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся 13 января. Площадь распространения огня достигла 70 тысяч квадратных метров. Справиться с открытым горением удалось только днем 14 января. Никто не пострадал, при этом ущерб от пожара составил около 10 миллиардов рублей. Wildberries планирует в ближайшее время открыть новый сортировочный центр в городе.