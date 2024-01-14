14 января 2024, 15:22
Дело о злоупотреблении полномочиями возбудили после пожара на складе Wildberries
СК возбудил дело о халатности после пожара на складе Wildberries в Петербурге
По факту пожара на складе Wildberries в петербургском поселке Шушары возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочий. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
По версии следствия, пожар с обрушением здания произошел в результате злоупотребления полномочиями «неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции» в сфере пожарной безопасности на складе. Сотрудники СК осматривают место происшествия и выясняют все обстоятельства возгорания.
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Максимальная санкция за злоупотребление полномочиями (часть 1 статьи 201 УК РФ) — лишение свободы на четыре года.
Склад Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся 13 января. Площадь распространения огня достигла 70 тысяч квадратных метров. Справиться с открытым горением удалось только днем 14 января. Никто не пострадал, при этом ущерб от пожара составил около 10 миллиардов рублей. Wildberries планирует в ближайшее время открыть новый сортировочный центр в городе.
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