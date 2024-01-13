Происшествия 13 января 2024, 13:30 Стала известна примерная сумма ущерба от пожара на складе Wildberries в Петербурге RT: ущерб от пожара на складе в Шушарах составит не менее 10 млрд рублей Пресс-служба прокуратуры г. Санкт-Петербурга

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Имущественный ущерб от пожара на складских помещениях Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга может превысить 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил RT.

В Союзе страховщиков рассказали, что точной оценки ущерба пока нет, так как пожар еще не потушили. В организации пообещали уточнить цифры по мере появления дополнительной информации.

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«Речь идет о страховании самого склада и его содержимого», — добавили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков.

Пожар произошел на складе Wildberries в Шушарах. Пламя вспыхнуло в одном из блоков и охватило площадь в 50 тысяч квадратных метров. Сотрудников склада эвакуировали, в результате пожара никто не пострадал. Позже площадь возгорания увеличилась до 70 тысяч «квадратов».

Один из работников склада в беседе с «360» рассказал, что в здании пахло пластиком, а из первого блока шел черный едкий дым от горящих товаров. Работники услышали пожарные сирены, но не восприняли угрозу всерьез. Сотрудник отметил, что не слышал хлопки перед пожаром.