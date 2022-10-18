СК назвал причину крушения самолета Су-34 в Ейске | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 11:08 СК назвал причину крушения самолета Су-34 в Ейске СК России: причиной падения самолета в Ейске стала техническая неисправность РИА «Новости»

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Вероятнее всего, причиной крушения истребителя Су-34 в Ейске стала техническая неисправность. Такова основная версия, которую рассматривают следователи, сообщили журналистам в Следственном комитете Российской Федерации.

«Сейчас в качестве основной версии падения следствие рассматривает техническую неисправность воздушного судна», — процитировал ТАСС пресс-службу СК.

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Также стало известно, что уголовное дело по факту происшествия возбудили по статье 351 УК РФ «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Санкция по статье — до семи лет лишения свободы. Главное военное СУ СК продолжает расследование.

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Военный самолет обрушился во двор жилого дома вечером 17 октября. Минобороны сообщило, что один из двигателей загорелся, когда воздушное судно набирало высоту. Многоэтажка, возле которой упал истребитель, заполыхала. Жертвами трагедии стали 13 человек, еще 19 пострадали. О 15 из них известно, что их жизни ничто не угрожает.