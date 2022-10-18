Медики рассказали о состоянии пострадавших после крушения Су-34 в Ейске | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 09:34 Медики рассказали о состоянии пострадавших после крушения Су-34 в Ейске ТАСС: жизнь 15 пациентов больницы Ейска после крушения Су-34 вне опасности

Читать 360tv в

Среди пострадавших при крушении самолета Су-34 в Ейске 15 человек госпитализировали в местную больницу. Их жизни ничего не угрожает. Трое еще находятся в реанимации. Об этом ТАСС сообщили в Ейской центральной районной больнице.

«В реанимации остаются три человека. Там положительная динамика, они все остаются у нас. Угрозы жизни нет», — сказал медик.

Реклама

В общей сложности пострадали 19 человек, четверых — двоих взрослых и столько же детей — доставили санавиацией в Краснодар. Заместитель губернатора Анна Минькова уточнила в своем Telegram-канале, что их положили в Краевую клиническую больницу № 1 и Детскую краевую больницу.

Реклама

Ночью спасатели продолжили разбивать завалы и искать пострадавших. Они спасли 68 человек, эвакуировали более 360. Всего в доме на момент крушения самолета были прописаны 675 человек, в том числе 76 детей. По последней информации, 501 человек временно переехал к родственникам, в пункт временного размещения отправились 23 жильца.

Пункт помощи эвакуированным организовали в Ейском городском дворце культуры. По словам его директора Александра Ивахтина, пункт развернули максимально быстро, всего за 15 минут, и привлекли волонтеров. Они готовы помочь пострадавшим.

Вечером 17 октября истребитель Су-34 вылетел с аэродрома Южного военного округа. В процессе набора высоты загорелся двигатель, самолет потерпел крушение во дворе жилого дома в Ейске. Из-за разлива топлива начался пожар, огонь охватил два подъезда. В интернете появилось видео с места ЧП. Погибли 13 человек.