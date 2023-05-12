Важное 12 мая 2023, 18:11 Силы ПВО сбили украинский беспилотник на западе Крыма Аксенов: на западе Крыма силы ПВО сбили украинский дрон РИА «Новости»

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ПВО сбили вражеский БПЛА на западе Крыма. Как сообщил в Telegram-канале глава полуострова Сергей Аксенов, пострадавших нет.

«Пострадавших и разрушений нет. Ситуация находится под контролем», — написал он.

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Жителей Крыма призвали соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Украинские боевики уже не первый раз предпринимают попытки атаковать Крым и Севастополь. В воскресенье, 7 мая, ВСУ предприняли очередную попытку атаки на Севастополь. Ее оперативно отразили российские силы противовоздушной обороны.

Один беспилотник рухнул в лесополосе, второй дрон сбили над морем в районе мыса Херсонес, а третий — со стороны Северного мола.

Еще раньше, 4 мая, силы противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник в Севастополе, это произошло в районе аэропорта Бельбек. Среди мирных жителей никто не пострадал. А за день до этого система ПВО сработала на юго-востоке Крыма.

Также во время одной из последних атак один из вражеских беспилотников долетел до нефтяного резервуара, что привело к возгоранию. Второй дрон сбили силы ПВО.