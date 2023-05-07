Происшествия 07 мая 2023, 07:10 Силы ПВО ночью сбили беспилотники над Севастополем Власти Севастополя: ВСУ ночью попытались атаковать город с беспилотников Unsplash

Читать 360tv в

ВСУ ночью предприняли очередную попытку атаки на Севастополь. Ее отразили российские силы противовоздушной обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развозжаев.

Один беспилотник потерял управление и упал в лесополосе, сотрудники МВД и МЧС обнаружили обломки. Второй дрон сбили над морем в районе мыса Херсонес, третий — также над морем, со стороны Северного мола. Никто не пострадал, разрушений нет. Обстановка находится под контролем всех экстренных служб.

Реклама

Всего за ночь ВСУ направили на Крым и Севастополь более 10 дронов, добавил Развозжаев. Губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщал о двух сбитых баллистических ракетах, выпущенных со стороны Украины.

Еще раньше, 4 мая, силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в Севастополе в районе аэропорта Бельбек. Ни люди, ни инфраструктура не пострадали. А за день до этого система ПВО сработала на юго-востоке Крыма.