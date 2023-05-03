Происшествия 03 мая 2023, 19:07 ПВО сработала на юго-востоке Крыма Глава Крыма Аксенов: силы ПВО успешно отработали на юго-востоке Крыма РИА «Новости»

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На юго-востоке Крыма сработала система ПВО. Как сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, силы противовоздушной обороны «успешно отработали». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На юго-востоке Крыма успешно отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет», - сказал Аксенов.

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Глава Крыма также призвал жителей сохранять спокойствие и напомнил, что доверять нужно только проверенным источникам информации.

В понедельник, 1 мая, силы ПВО сбили в западной части Крыма беспилотник. В тот же день об атаке украинских БПЛА на город заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В результате силы флота совместно с ПВО сбили один дрон.

Накануне громкие звуки вновь раздались в центре Севастополя. Как объяснил Развожаев, в это время проводили тренировку систем ПВО.

Украинские боевики уже несколько раз пытались атаковать Крым и Севастополь. Во время одной из последних атак, 29 апреля, один из вражеских беспилотников долетел до нефтяного резервуара, в результате чего начался пожар. Второй дрон удалось сбить.