Происшествия 29 апреля 2023, 13:54 Нефтебаза в Севастополе загорелась после атаки дронов. Главное Политолог Михайлов: ВСУ попытаются слепить из провокации в Севастополе подобие успеха Telegram

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Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе. Из-за попадания двух дронов на объекте вспыхнул пожар. Повреждения получили четыре резервуара. Клубы черного дыма от пожара были видны за несколько километров от места ЧП. «360» собрал главное о происшествии.

Горело на тысяче «квадратов»

Информация о возгорании резервуара с топливом в районе улицы братьев Манганари появилась в 05:00. Губернатор города Михаил Развожаев сразу сообщил, что предварительной причиной стало попадание БПЛА.

На объект направили необходимые спецслужбы. Огонь охватил около тысячи квадратных метров. Пожару присвоили четвертый класс сложности, развернули оперативный штаб.

Работы по ликвидации возгорания взяли под контроль Развожаев вместе с начальником севастопольского главка Алексеем Рохлиным. На место прибыли врио начальника УМВД Севастополя Александр Михайлов и прокурор города Максим Жук.

С огнем начали борьбу 18 пожарных расчетов и 60 спасателей. Вскоре на нефтебазу прибыл пожарный поезд.

«Четвертый ранг пожара — самый сложный из всех возможных. Так как объем топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания», — уточнил губернатор.

Он заверил, что гражданским объектам ничто не угрожает. Людей из близлежащего района решили не эвакуировать. Чтобы убедиться в безопасности ситуации для населения, специалистам Роспотребнадзора поручили проводить замеры ПДК в микрорайоне.

По словам Развозжаева, пожар никак не повлиял на ситуацию со снабжением топливом города. Эти резервы не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции, уточнил он.

Отдельно глава Севастополя выразил благодарность пожарным за быструю и слаженную работу.

Главное, что никто из людей не пострадал. С остальным разберемся. Михаил Развожаев губернатор Севастополя

Локализовать пожар удалось около 10:30. Полностью потушить возгорание планируют к 18:00. Для оперативной работы на объект стянули все силы МЧС по Севастополю, прибыли пожарные расчеты из Крыма. Задействовали и ресурсы Черноморского флота.

Позже Развожаев представил уточненную информацию, согласно которой объект могли атаковать несколько дронов. По ним отработала система ПВО, но два БПЛА смогли долететь до нефтебазы.

Традиционно эти атаки происходят группами. Информация по остальным [БПЛА] сейчас уточняется. Естественно, работала по ним ПВО. Те, которые долетели, — их два, предварительно. Михаил Развожаев

Параллельная атака на Крым

Когда дроны атаковали Севастополь, российские силы ПВО и радиоэлектронной борьбы остановили второй эшелон беспилотников над Крымом.

«Параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь в небе над Республикой Крым силами ПВО сбит один беспилотник и еще один подавлен средствами РЭБ», — сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что в результате попытки противника атаковать полуостров никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали. Жителей призвали соблюдать спокойствие.

Днем в СК России также опубликовали данные о ЧП в Севастополе. Ведомство указало, что пострадавших в результате происшествия нет. Расследованием нового преступления ВСУ займутся следователи.

Паники не было

Несмотря на призывы властей к спокойствию, паники в Севастополе и так не было. На это в комментарии ТАСС указала член Совета Федерации Екатерина Алтабаева.

«Город живет своей размеренной обычной жизнью. Такие события панику не могут вызвать, потому что все жители прекрасно знают, что делать в этой ситуации», — подчеркнула она.

По мнению депутата Госдумы Дмитрия Белика, случившееся — очередная попытка ВСУ подпитать повестку угрозами в преддверии анонсированного контрнаступления.

Президент Украины Владимир Зеленский, к слову, тоже предпринимает большие усилия по части провокаций. В частности, он успел анонсировать атаку на Крым, оговорившись, что все это будет возможно, если Запад не подведет с поставками вооружения.

Причины провокации ВСУ

Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с «360» согласился с тем, что провокацию в Севастополе украинская сторона постарается преподнести в своем медиапространстве как некую «победу», которых ВСУ катастрофически не хватает.

А если их нет, всегда можно придумать. Учитывая, что украинские власти активно проводят информационную войну и стараются создать впечатление, будто бы у ВСУ не так все плохо. Хотя реальное положение дел говорит об обратном.

«То, что произошло в Севастополе, является чистой случайностью Более того, я скажу, что система ПВО в Крыму работает блестяще. Там достаточно оборонительных систем вооружения, чтобы враг не смог нанести какой-либо серьезный ущерб», — заявил в беседе с «360» военный эксперт.

Конечно, Зеленский и его хунта попытаются раскрутить этот случай, преподать как некую победу, еще что-нибудь придумают. Но на Западе тоже не дураки. Ну, случилось и случилось. Евгений Михайлов политолог

Он подчеркнул, что в ситуации, когда противник направляет против того или иного объекта множества дронов, есть вероятность, что один из них может долететь. Но не более того.

Что касается заявлений Зеленского о Крыме и запросов на новое оружие, то выторговывать его до бесконечности, он не сможет. И провокации ВСУ с дронами тут навряд ли помогут создать картину успеха.

«Еще раз скажу — на Западе далеко не дураки сидят. И для них КПД украинской армии, которую накачивают оружием, видится совсем не таким, как они ожидали», — заключил эксперт.