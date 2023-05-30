Происшествия 30 мая 2023, 08:25 Сигналы спутниковой навигации в Москве заглушили после атаки беспилотников Telegram-канал Mash: после атаки дронов в Москве заглушили сигналы спутниковой навигации Unsplash

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Сигналы спутниковой навигации глушат в столице 30 мая. Такая мера связана с утренней атакой беспилотными летательными аппаратами Москвы и Подмосковья, написал Telegram-канал Mash.

«На сбои в работе GPS жалуются таксисты и водители», — сообщил новостной канал.

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Полицейские ликвидируют последствия ЧС, они работают по плану «Тайфун», передал Mash. На юго-западе Москвы перекрыто автомобильное движение.

Более 10 беспилотников сбили в Подмосковье за утро. Большинство летательных аппаратов зафиксировали в Истринском, Одинцовском и Красногорском районах. Несколько зданий оказались повреждены. Система ПВО также зафиксировала несколько беспилотников на подлете к столице.

Источник «360» сообщил, что дрон с тремя взрывными устройствами атаковал дом на Ленинском проспекте. Жителей Москвы эвакуировали из нескольких многоэтажек.