Происшествия 16 августа 2023, 17:08 Шесть пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде госпитализировали в тяжелом состоянии Акулов сообщил о состоянии шести пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде РИА «Новости»

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Прошла неделя после взрыва в Сергиевом Посаде. Шесть человек госпитализировали, еще 94 пострадавших получили выплаты губернатора Подмосковья. Глава городского округа Дмитрий Акулов в Telegram-канале рассказал о последствиях ЧП и состоянии пациентов.

Акулов указал, что одного пострадавшего от взрыва доставили в стационар районной больницы Сергиева Посада.

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«Еще пятеро <...> в тяжелом состоянии находятся в НМЦХ имени Пирогова, в Мытищинской ГКБ, в МОНИКИ, в госпитале имени Вишневского и в НИИ Бурденко», — сообщил глава городского округа.

По его словам, 94 из 96 пострадавших получили выплаты губернатора Подмосковья. Сотрудники соцзащиты продолжили искать контакты еще двух людей.

Акулов также сообщил о ремонтных работах в поврежденных от взрыва знаниях. На утро 16 августа заменили 37 окон. В ближайшее время доставят еще одну партию оконных блоков. Кроме того, глава городского округа пообещал возместить ущерб автовладельцам.

«Рабочая группа сформирована. <…> Начали с тех, чьи машины находились непосредственно на территории завода», — указал Акулов.

Взрыв произошел на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, утром 9 августа. ЧП случилось на складе с пиротехникой, принадлежащем частной компании. Следователи начали устанавливать точные причины случившегося.

После взрыва за медпомощью обратились 84 человека. Большинству из них оказали первую помощь и отпустили домой. Одна женщина скончалась в больнице от ожогов.