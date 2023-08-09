Подмосковье 09 августа 2023, 18:50 Андрей Воробьев принес соболезнования родным погибшей после взрыва в Сергиевом Посаде женщины Фото: Дмитрий Белицкий

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев принес соболезнования родственникам погибшей после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде женщины. Об этом глава региона сообщил в Telegram-канале.

«К сожалению, одна из пострадавших женщин скончалась в больнице. Мои соболезнования родным и близким», — сообщил губернатор.

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Он заявил, что завтра начнется замена окон в поврежденных от взрыва домах.

«С завтрашнего дня начнем менять окна в квартирах. Встретился с УК, фондом капремонта и нашей ГЖИ, чтобы обсудить сроки и алгоритм работы», — заявил глава региона.

По его словам, больше всего от взрыва пострадал многоквартирный дом на улице Осипенко. Его управляющая компания продолжает обход поврежденных квартир. На данный момент специалисты принимают временные меры, чтобы закрыть проемы.

Воробьев напомнил, что на месте ЧП продолжают дежурить 15 бригад скорой помощи, две бригады медицины катастроф и вертолет.

Взрыв произошел утром 9 августа на складе пиротехники, который принадлежит частной компании и находится вблизи Загорского завода. Для жителей Сергиева Посада запустили горячую линию помощи. Что известно о взрыве на данную минуту, можно почитать по ссылке.

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