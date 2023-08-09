Происшествия 09 августа 2023, 23:31 Дочь директора «Пиро-Росс» после взрыва в Сергиевом Посаде атаковали сообщениями с Украины Дочери гендиректора «Пиро-Росс» после взрыва в Сергиевом Посаде стали звонить с Украины Скриншот видео, снятого очевидцем / Соцсети

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Дочери генерального директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева, чей склад взорвался в Сергиевом Посаде 9 августа, стали поступать сообщения и звонки с украинских и польских номеров. Об этом она рассказала Пятому каналу.

По ее словам, после 14:00 ей стали писать в Telegram и Viber с необычных «очень длинных» номеров.

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«Мне начали писать с каких-то номеров польских или украинских — не знаю, очень длинных. И один был звонок. Написано было: „Польша“. Матом и с благодарностью за выполненную работу», — поделилась она.

Ранее стало известно, что Чанкаева доставили на допрос в Следственный комитет. По словам его дочери, она не может связаться с отцом с самого утра.

По предварительной информации, на принадлежащем его компании складе с нарушением правил безопасности хранились взрывчатые вещества. Именно там произошел взрыв, в результате которого пострадал Загорский оптико-механический завод.

Спасатели продолжают разобрать завалы на месте происшествия. Восемь человек до сих пор не нашли. Работы будут продолжаться всю ночь.