Происшествия 05 сентября 2023, 07:01 Сбитые ночью БПЛА пытались осуществить атаку на Москву — мэр Мэр Собянин сообщил о попытке Украины атаковать Москву беспилотниками РИА «Новости»

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Ночью 5 сентября в Московской, Калужской и Тверской областях сбили беспилотные летательные аппараты. С их помощью пытались атаковать Москву, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, пытавшиеся осуществить атаку на Москву», — сказал он.

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Перехваченный в Тверской области БПЛА тоже летел в направлении столицы России. Его сбили в районе села Завидово на юге региона. Информация о пострадавших не поступала. По словам Сергея Собянина, в Истринском округе обломки повредили бытовой объект.

Минобороны России сообщило, что во всех трех случаях применили беспилотники самолетного типа. Их сбили дежурными средствами ПВО. Ведомство возложило на киевский режим ответственность за попытку устроить террористическую атаку.