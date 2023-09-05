Происшествия 05 сентября 2023, 04:42 Собянин заявил о сбитых в Калужской области и Подмосковье БПЛА РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника в Калужской области и в Истринском округе Московской области. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, пытавшиеся осуществить атаку на Москву», — заявил он.

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По словам градоначальника, по предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

Позже российское оборонное ведомство в Telegram-канале сообщило, что силы ПВО пресекли новую попытку украинских националистов атаковать территорию РФ. Беспилотники самолетного типа ликвидировали над Калужской областью и над Истринском районом Московской области.

Ранее на проспекте Академика Сахарова в Москве нашли дрон вертолетного типа кустарного производства. Устройство отправили на экспертизу для выяснения всех обстоятельств.