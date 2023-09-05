Происшествия 05 сентября 2023, 05:21 Силы ПВО уничтожили беспилотник в Тверской области Собянин: силы ПВО уничтожили беспилотник в Тверской области РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник в Тверской области, который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО был уничтожен ещё один беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место выехали экстренные службы», — заявил градоначальник.

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Ранее Собянин сообщил об уничтожении беспилотников в Калужской области и в Истринском городском округе Подмосковья. Он также отметил, что по предварительным данным, пострадавших нет.

Позже мэр заявил, что в результате падения обломков сбитого БПЛА бытовой объект получил повреждения. Сотрудники оперативных служб начали работать над устранением последствий.

Минобороны РФ в Telegram-канале заявило о пресечении попытки киевского режима атаковать БПЛА российские объекты. В публикации сказано, что украинский беспилотник перехватили над Тверской областью.