Происшествия 05 сентября 2023, 04:24 Системы ПВО уничтожили беспилотник над Калужской областью — Минобороны РФ Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили БПЛА над территорией Калужской области РИА «Новости»

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Системы ПВО пресекли попытку киевского режима атаковать территорию России, беспилотник самолетного типа уничтожен над Калужской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Атаку беспилотник совершил 5 сентября около 03:00 по московскому времени. БПЛА самолетного типа сбили системы противовоздушной обороны.

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«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области», — говорится в сообщении министерства.

Также беспилотник сбили над территорией Истринского городского округа Московской области, сообщили в Минобороны.

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале сообщил, что по предварительной информации, на месте падения обломков беспилотника жертв и разрушений нет.