Происшествия 05 сентября 2023, 05:12 Бытовой объект получил повреждения при падении обломков БПЛА в Подмосковье Собянин: при падении обломков БПЛА в Подмосковье поврежден бытовой объект Pxhere

Читать 360tv в

По предварительным данным, в результате падения обломков беспилотника, уничтоженного силами ПВО в Истринском городском округе Московской области, поврежден бытовой объект. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе поврежден бытовой объект. Оперативные службы работают над устранением последствий», — заявил он.

Реклама

В эту же ночь Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО беспилотников в Калужской области и Истринском городском округе Подмосковья. Позже появилось сообщение о ликвидации дрона в Тверской области. Градоначальник отметил, что по неуточненным данным, разрушений и пострадавших нет.

Вечером 4 сентября на проспекте Академика Сахарова в Москве обнаружили дрон вертолетного типа кустарного производства. Аппарат направили на экспертизу, для выяснения обстоятельств.