Происшествия 07 февраля 2023, 11:31 Самолет МЧС России прибыл в Сирию для оказания помощи пострадавшим от землетрясения Самолет МЧС России со спасателями прибыл в Сирию для ликвидации последствий землетрясения Пресс-служба МЧС

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Российские спасатели прибыли в Сирию для оказания помощи по ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщил ТАСС.

По информации корреспондента агентства, самолет Ил-76 МЧС России с 50 спасателями на борту во вторник прибыл в САР. В составе команды находятся кинологи. Российские специалисты привезли с собой оборудование и специальную технику.

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Ранее сообщалось, что в Сирии погибли более 960 человек. Люди все еще могут оставаться под завалами. Первой руку помощи протянула Россия. Президент страны Владимир Путин пообщался с лидерами Сирии и Турции и предложил свою помощь. Башар Асад и Реджеп Тайип Эрдоган приняли предложение российского коллеги.

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Сейчас бригада спасателей также находится в Турции, где и произошло крупное землетрясение. Российских специалистов направили в провинцию Кахраманмараж, которая оказалась в эпицентре стихийного бедствия и где произошли масштабные разрушения с человеческими потерями.

По последним данным, число погибших в Турции выросло до 3381 человек, 20426 граждан пострадали. Кроме этого в Управлении по чрезвычайным ситуациям сообщили о 5775 разрушенных зданиях.