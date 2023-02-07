Мир 07 февраля 2023, 10:13 Число погибших в результате двух землетрясений в Турции выросло до 3381 Власти Турции: официальное число жертв двух землетрясений достигло 3381 человека РИА «Новости»

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Число погибших в результате двух землетрясений в Турции выросло до 3 381, более 20 тысяч человек пострадали. Об этом рассказал Орхан Татар, глава департамента по минимизации рисков Управления по чрезвычайным ситуациям в стране. Его процитировал ТАСС.

«На данный момент у нас 3381 погибший, 20 426 человек пострадали», — сообщил он.

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По словам Татара, к первой половине дня 7 февраля официально зарегистрирована информация о 5775 разрушенных зданиях. Также различные повреждения выявили у 11 тысяч строений.

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Татар добавил, что с момента первого удара стихии в Турции зарегистрировано 285 повторных подземных толчков. В основном их магнитуда оценивалась от 3 до 6.

Серия землетрясений на территории Турции началась утром 6 февраля. Также толчки ощущались в других странах и регионах. Помимо граничащих с Турцией Сирии и Грузии землетрясения ощущались в Румынии, Абхазии и России.

Кроме того, утром 7 февраля стало известно о толчках в штате Нью-Йорк. Это землетрясение уже назвали самым мощным за последние 40 лет.