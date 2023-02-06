Мир 06 февраля 2023, 22:21 Сирия попросила у НАТО руку помощи Сирия попросила помощи у НАТО и МККК после землетрясений РИА «Новости»

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Сирия после череды землетрясений обратилась за помощью к странам — членам ООН. Об этом сообщил ТАСС.

Помимо ООН, просьбы от Сирии также получил Международный комитет Красного Креста. В просьбе МИД арабской республики заявил о сотнях жертв мощной стихии. Случившееся дипломаты назвали «гуманитарной катастрофой».

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Особенную помощь Сирия запросила в работах по разбору завалов и поиску выживших. А также в спасении тех, кто заблокирован под обломками разрушенных зданий, и извлечению тел погибших. Помимо этого стране потребовалась помощь в медицинских товарах и продовольствии. Острую нехватку испытала Сирия и в местах размещения тех, кто остался без крова.

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Серия мощных землетрясений сотрясла утром в понедельник, 6 февраля, Сирию и Турцию. Магнитуда самого сильного из них составила 7,7 балла. В Турции погибли свыше 1,6 тысячи человек, пострадали больше 11 тысяч. В Сирии жертвами стихии стали более 960 человек, пострадали — 2400.