31 января 2024, 17:17
Самолет Ил-76 сбили при помощи ЗРК Patriot
Путин: ВСУ сбили Ил-76 в Белгородской области из американского ЗРК Patriot
Самолет Ил-76, который потерпел крушение в районе белгородского села Яблоново 24 января, сбили при помощи американской системы Patriot. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в Гостином Дворе.
«Самолет сбит, это уже установлено точно, американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила», — подчеркнул глава государства.
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Если украинские власти, добавил Путин, просто «где-то обронили фразу» о своем желании провести международное расследование, то Россия на нем настаивает. Российский лидер обратил внимание, что от международных организаций пока отклика нет.
«Мы просим прислать международных экспертов и провести анализ, оценить имеющиеся вещественные доказательства того, что самолет сбили системой Patriot из конкретного места в конкретное время», — заметил он.
Путин напомнил, что пуск с территории, подконтрольной украинским властям, произвели в 11:10 24 января.
Российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение над Белгородской областью. На его борту находились 65 украинских военных, шесть членов экипажа и три офицера Вооруженных сил России. Все они погибли.
В Минобороны отмечали, что транспортник рухнул из-за запущенной ВСУ ракеты системы ПВО. После изучения данных черных ящиков эксперты сделали выводы, что Ил-76 подвергся внешнему воздействию.
Владимир Путин
Украина
Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
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