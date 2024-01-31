Важное 31 января 2024, 17:17 Самолет Ил-76 сбили при помощи ЗРК Patriot Путин: ВСУ сбили Ил-76 в Белгородской области из американского ЗРК Patriot РИА «Новости»

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Самолет Ил-76, который потерпел крушение в районе белгородского села Яблоново 24 января, сбили при помощи американской системы Patriot. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в Гостином Дворе.

«Самолет сбит, это уже установлено точно, американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила», — подчеркнул глава государства.

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Если украинские власти, добавил Путин, просто «где-то обронили фразу» о своем желании провести международное расследование, то Россия на нем настаивает. Российский лидер обратил внимание, что от международных организаций пока отклика нет.

«Мы просим прислать международных экспертов и провести анализ, оценить имеющиеся вещественные доказательства того, что самолет сбили системой Patriot из конкретного места в конкретное время», — заметил он.

Путин напомнил, что пуск с территории, подконтрольной украинским властям, произвели в 11:10 24 января.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение над Белгородской областью. На его борту находились 65 украинских военных, шесть членов экипажа и три офицера Вооруженных сил России. Все они погибли.

В Минобороны отмечали, что транспортник рухнул из-за запущенной ВСУ ракеты системы ПВО. После изучения данных черных ящиков эксперты сделали выводы, что Ил-76 подвергся внешнему воздействию.