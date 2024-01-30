Важное 30 января 2024, 11:45 Данные черных ящиков подтвердили внешнее воздействие на разбившийся под Белгородом Ил-76 ТАСС: данные черных ящиков подтвердили внешнее воздействие на Ил-76 Global Look Press

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Данные черных ящиков подтвердили, что разбившийся в Белгородской области самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту подвергся внешнему воздействию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Данные черных ящиков исключают все возможные версии крушения Ил-76 и подтверждают, что самолет подвергся внешнему воздействию, то есть был сбит в воздухе», — сказал собеседник агентства.

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Он добавил, что анализ черных ящиков еще не завершился. По словам представителя силовых структур, эта работа близится к окончанию, но никакой спешки нет.

Самолет Ил-76 рухнул в Белгородской области 24 января. На борту находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто из летевших на воздушном судне не выжил.

В Минобороны России заявили, что Ил-76 сбили Вооруженные силы Украины. Ведомство назвало терактом удар по самолету со стороны ВСУ. МИД России призвал мировую общественность осудить удар по воздушному судну.

Пилоты смогли увести падающий самолет от жилых домов. Депутат Госдумы Виктор Соболев предложил представить членов экипажа к госнаградам.

Президент России Владимир Путин не исключил, что ВСУ сбили Ил-76 случайно, из-за неумения обращаться с системами ПВО. Глава государства подчеркнул, что случившееся с самолетом — это, в любом случае, преступление.