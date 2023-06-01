Происшествия 01 июня 2023, 14:39 Рухнувшим под Калугой неопознанным объектом оказался советский Ту-141 «Стриж» Shot: в Калужской области сбили советский Ту-141 «Стриж»

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В Калужской области утром 1 июня сбили советский Ту-141 «Стриж», переделанный в дрон-камикадзе. Об этом свидетельствуют первые результаты обследования места крушения и обломков БПЛА, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, Вооруженные силы Украины переделывают самолеты в ударные беспилотники. Они начиняют их взрывчатой и устанавливают дополнительный топливный бак, в результате чего «Стрижи» могут пролетать до тысячи километров.

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Беспилотник упал в четверг утром в районе поселка Товарково Дзержинского района Калужской области. Объект взорвался, в результате образовалась воронка и загорелась трава. Никто не пострадал. По словам очевидцев, они слышали сильный гул и взрыв и почувствовали взрывную волну. Похожий случай также произошел в регионе 17 мая около деревни Тарутино. Части дрона обнаружили у трассы А 108 «Московское большое кольцо».

После атаки украинских беспилотников на столицу жители Москвы стали скупать антидроновые ружья. Стоимость одного такого устройства начинается от 1,5 миллиона рублей.