Эксклюзив 01 июня 2023, 12:53 «Дом подпрыгнул». Очевидица рассказала о сильной ударной волне после взрыва дрона в Товаркове Очевидица рассказала, что у нее подпрыгнул дом после взрыва дрона в Товаркове Telegram

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В поле возле поселка Товарково упал неопознанный объект — раздался взрыв, образовалась воронка. Жители предполагают, что это был дрон. Очевидица в беседе с «360» рассказала, что грохот был коротким и сильным, она ощутила ударную волну.

«Это было примерно в 10:10. Я находилась в доме, при этом у меня на улицу была открыта дверь. Именно бабахнуло, простите, хлопком я не могу это назвать», — рассказала женщина.

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По ее словам, звук был коротким, но очень громкий. Собеседница издания отметила, что недалеко от ее дома есть карьер, где каждый день добывают песок. Но гул при этом стоит раскатистый, совсем не такой, как был при взрыве.

«Я выскочила на улицу, но дыма не видела», — добавила она.

Она отметила, что до поселка Товарково, где все произошло, от ее дома более восьми километров.

«Дело даже не в самом звуке, а в том, что у меня дом старенький, возникло такое ощущение, что он подпрыгнул. Ударная волна была сильная», — заключила жительница.

Ранее о взрыве «360» рассказали в администрации поселка Товарково.