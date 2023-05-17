Эксклюзив 17 мая 2023, 08:59 БПЛА упал под Калугой — Shot Shot: БПЛА упал и взорвался в Калужской области

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Беспилотный летательный аппарат рухнул и взорвался в Калужской области. Обломки обнаружили у дороги А 108 «Московской большое кольцо». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В распоряжении «360» появилось видео с места событий. На кадрах видно, что на дороге стоят несколько автомобилей полиции, скорая помощь, пожарная машина. Движение не ограничено.

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По данным издания, беспилотник самолетного типа упал в лесу. По предварительной информации, все произошло еще вечером 16 мая около деревни Тарутино. Специалисты нашли только часть обломков на трассе. Правоохранительные органы сейчас ищут само место падения.

В последнее время стало появляться все больше новостей о том, что дроны падают на территории России. Накануне сообщалось, что беспилотный летательный аппарат с камерами рухнул на территории санатория МВД в Смоленской области.