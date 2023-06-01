Происшествия 01 июня 2023, 12:53 Неопознанный объект упал под Калугой Калужский губернатор сообщил о падении неопознанного объекта около поселка Товарково

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Неопознанный объект упал в поле возле поселка Товарково Дзержинского района Калужской области утром, 1 июня. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Шапша.

По его информации, ЧП произошло в 10:11. Объект взорвался, в результате образовалась воронка и загорелась трава. На место выехали сотрудники МЧС.

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«Объекты экономики и жилые дома не повреждены. Жители не пострадали», — написал губернатор.

По данным Telegram-канала Shot, под Калугой упал и взорвался беспилотный летательный аппарат. Обломки дрона нашли около дороги А-108 «Московской большое кольцо». Очевидцы рассказали, что слышали сильный гул, похожий на гул самолета и взрыв, но падение БПЛ не видели.

В четверг БПЛА рухнул недалеко от поселка Найтоповичи в Брянской области и взорвался. Обломки аппарата обнаружили 1 июня в 70 километрах от границы с Украиной.