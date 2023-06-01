Общество 01 июня 2023, 01:23 Москвичи начали активно покупать антидроновые ружья после атаки беспилотников — СМИ ТАСС: в Москве зафиксировали всплеск продаж антидроновых ружей после атаки БПЛА РИА «Новости»

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Жители Москвы стали активно скупать антидроновые ружья после атаки украинских беспилотников на столицу. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«30 мая, был всплеск по продажам антидроновых систем. В основном брали ружья», — рассказал собеседник агентства.

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Источник уточнил, что стоимость антидронового ружья стартует от 1,5 миллиона рублей.

Повышение спроса на средства противодействия дронам подтвердили агентству в компании Detector Systems, которая занимается продажей такого оборудования. В других компаниях не стали комментировать спрос на антидроновые ружья.

Разрешение сбивать беспилотники призвали дать не только силовикам, но и владельцам частных домов. Депутаты предложили регламентировать высоту пролета дронов над жилыми постройками и разрешить владельцам домов в случае нарушения сбивать квадрокоптеры как антидроновым оружием, так и подручными средствами без возмещения стоимости аппарата.