Российские моряки сбили беспилотник на севере Севастополя | 360°

Происшествия 01 ноября 2022, 05:04 Российские моряки сбили беспилотник на севере Севастополя Губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что моряки сбили беспилотник в районе Любимовки Публичное достояние

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На севере Севастополя моряки Черноморского флота сбили беспилотный летательный аппарат. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«10 минут назад в районе Любимовки наши моряки сбили БПЛА», — написал Развожаев.

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Инцидент произошел в районе 03:30 утра. Губернатор процитировал гимн Севастополя, где говорится о недремлющих кораблях, которые охраняют «берега родной земли».

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Атака на корабли Черноморского флота произошла рано утром 29 октября. Системы ПВО в Севастополе уничтожили все вражеские БПЛА. В атаке ВСУ задействовали девять беспилотных летательных аппаратов ВСУ и семь автономных морских дронов.

Попавшие под удар корабли обеспечивали безопасность зернового коридора по вывозу продукции сельского хозяйства из украинских портов.

В ответ на атаку Россия приостановила участие в зерновой сделке. Владимир Путин признал, что удары по украинской инфраструктуре 31 октября были частично ответом на теракт в Севастополе.