Украина задействовала 16 воздушных и морских дронов при атаке на Севастополь | 360°

Спецоперация 29 октября 2022, 15:43 Украина задействовала 16 воздушных и морских дронов при атаке на Севастополь Минобороны: ВСУ задействовали при атаке на Севастополь 16 БПЛА YouTube

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Атаку на корабли Черноморского флота в Севастополе совершили девять беспилотных летательных аппаратов ВСУ и семь автономных морских. Об этом сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Сегодня, в 04:20 утра, киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь», — рассказал он.

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В Минобороны отметили, что в атаке задействовали девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских дронов.

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«Все воздушные цели уничтожены», — подчеркнули в ведомстве.

Четыре морских БПЛА уничтожили на внешнем рейде Севастополя, три — на внутреннем.

Ранее сообщалось, что корабли Черноморского флота успешно отразили атаку дронов ВСУ в акватории Севастопольской бухты. Местные власти приняли решение о временном прекращении судоходства в этом районе, сообщило ИА Nation News.