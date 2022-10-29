Украина задействовала 16 воздушных и морских дронов при атаке на Севастополь | 360°

29 октября 2022, 15:43
Украина задействовала 16 воздушных и морских дронов при атаке на Севастополь
Минобороны: ВСУ задействовали при атаке на Севастополь 16 БПЛА
Атаку на корабли Черноморского флота в Севастополе совершили девять беспилотных летательных аппаратов ВСУ и семь автономных морских. Об этом сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Сегодня, в 04:20 утра, киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь», — рассказал он.
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В Минобороны отметили, что в атаке задействовали девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских дронов.
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«Все воздушные цели уничтожены», — подчеркнули в ведомстве.
Четыре морских БПЛА уничтожили на внешнем рейде Севастополя, три — на внутреннем.
Ранее сообщалось, что корабли Черноморского флота успешно отразили атаку дронов ВСУ в акватории Севастопольской бухты. Местные власти приняли решение о временном прекращении судоходства в этом районе, сообщило ИА Nation News.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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