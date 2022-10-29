Россия приостановила зерновую сделку после атаки на Севастополь | 360°

Важное 29 октября 2022, 17:46 Россия приостановила зерновую сделку после атаки на Севастополь Минобороны заявило о приостановке действия соглашений по вывозу зерна из портов Украины РИА "Новости"

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Действие соглашения о вывозе зерна из украинских портов приостанавливается. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

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В ведомстве заявили, что такое решение приняли после попытки теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов.

«С учетом проведенного 29 октября киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности „зернового коридора“, российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», — подчеркнули в Минобороны.

Украинские военные использовали дроны для атаки на Севастополь в субботу, 29 октября. Всего ВСУ задействовали семь подводных беспилотников и девять летающих дронов.

Террористическую атаку отразили корабли Черноморского флота. В ходе ответных ударов они уничтожили все воздушные цели и ликвидировали семь подводных беспилотников

Незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боновое заграждение в бухте Южная.

Целью атаки были корабли, обеспечивающие безопасный проход сухогрузов с украинским зерном в рамках «зерновой сделки».

Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что подготовкой украинских военных для атаки на Севастополь занималось Минобороны Великобритании, также причастное к диверсиям на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Как отметило «Утро.ру», военные Великобритании отвергли все обвинения в свой адрес и назвали это попыткой отвлечь внимание от украинского конфликта.